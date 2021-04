La culture de notre célèbre chicon inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel bruxellois

La production de chicon comprend deux étapes : la culture de la racine et le forçage proprement dit. Pour produire les racines de chicons, les graines sont semées au printemps. Une fois la racine pleinement développée, elle est déterrée à la fin de l'été. Dépouillée de son feuillage vert, la racine est replantée, durant l'hiver, sous une couche de terre de gobetage. Dans l'obscurité, la racine produit sa deuxième pousse, ou tête, formée de feuilles, non plus vertes, mais blanches, plus tendres et moins amères. Cette dernière phase dure de trois à plusieurs semaines.

La culture professionnelle du chicon de pleine terre a quasi totalement disparu en Région bruxelloise. On trouve encore à Evere et à Haren, les derniers représentants de cette tradition. À côté de cela, beaucoup de cultivateurs-amateurs réalisent le forçage à très petite échelle, en intérieur, dans une cave ou une pièce fraîche. On en estime le nombre à une centaine. Depuis 2015, le forçage connaît un véritable renouveau, dû en partie à la popularité des projets d'agriculture urbains en vogue ces dernières années.