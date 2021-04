Ce mardi est le 30 mars le plus chaud depuis le début des relevés météo

À 15h30, il faisait 23,5 degrés Celsius à Uccle. Ce mardi n'est pas seulement le 30 mars le plus chaud, mais aussi le jour le plus chaud de tout le mois de mars depuis le début des mesures quotidiennes en 1892. Le précédent record de chaleur a plus de 50 ans et date du 29 mars 1968. À ce moment-là, on avait atteint 22,7 degrés à Uccle. Demain mercredi, il fera peut-être encore plus chaud.