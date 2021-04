Des corbeaux morts suspendus au-dessus des champs à Ranst : "Inutile et illégal"

La commune de Ranst veut que les carcasses soient enlevées

Selon le Vogelbescherming Vlaanderen, les responsables risquent des amendes. "Nous pensons que l'Agence pour la nature et les forêts devrait agir un peu plus sévèrement et infliger des amendes". De son côté, la commune de Ranst veut rencontrer les agriculteurs. "Il existe des alternatives et même de faux corbeaux sur le marché. Nous allons demander aux fermiers d'enlever ces corbeaux morts. Les enfants et les autres passants sont choqués lorsqu'ils voient cela. Nous voulons également vérifier s'il est nécessaire d'abattre ces oiseaux. Ce n'est pas une bonne publicité pour les agriculteurs ni pour notre communauté agricole", a encore déclaré l'échevin de l'Nvironnement Luc Reding sur Radio 2 Antwerpen.