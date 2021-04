Qui se cache derrière les tracts anti-vaccin distribués dans les boîtes aux lettres? Est-ce illégal ?

La plupart de ces groupes contre les mesures Covid ont été créés en ligne l'année dernière. Les prospectus dans les boîtes aux lettres touchent un public plus large qui n'est pas nécessairement actif sur Internet.

Pourtant, l'interaction entre les prospectus imprimés et la désinformation en ligne est frappante. Presque tous les prospectus mentionnent des codes QR ou des liens vers des sites (vidéo) où l'on peut trouver "plus d'informations". La distribution des dépliants est également encouragée et organisée via l'internet. Vous pouvez les commander par l'intermédiaire des boutiques en ligne des organisations, ou télécharger et imprimer vous-même les fichiers.

Lorsque des journalistes de VRT NWS se sont inscrits sur l'un de ces sites web en tant que volontaire pour distribuer des prospectus, ils ont reçu un manifeste très éclairant sur les objectifs de cette action: "La plupart des groupes d'action utilisent des pages Facebook, des chaînes YouTube, LinkedIn, des groupes WhatsApp, etc. pour partager leurs initiatives et leurs informations, mais n'atteignent pas les personnes qui ne sont pas membres de leur groupe ou qui ne recherchent pas activement des informations supplémentaires. "

Une autre motivation qui revient souvent dans le choix des tracts est la pression de la "censure" sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et YouTube sont de plus en plus souvent intervenus ces derniers mois pour empêcher que la désinformation n’atteigne leurs plateformes. Les messages anti-vaccination peuvent y être vérifiés ou supprimés. Les grandes plateformes de réseaux sociaux ne veulent pas être tenues responsables d'avoir induit leurs utilisateurs en erreur. En mettant des prospectus dans les boîtes aux lettres, vous contournez à la fois les directives des réseaux sociaux et le contrôle des vérificateurs de faits en ligne.