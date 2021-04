Deux adolescentes retrouvées dans un hôtel de Schaerbeek, quatre jeunes inculpés de viol

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé mardi les mandats d'arrêt de quatre jeunes hommes interpellés le 25 mars dernier et inculpés de viol en bande sur mineures, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information du journal Le Soir samedi et de la Dernière Heure mardi. Les quatre suspects ont été arrêtés à la suite d'une enquête pour disparition inquiétante de deux jeunes filles mineures. Elles ont été retrouvées dans un hôtel de Schaerbeek et ont déclaré avoir été violées par les suspects.