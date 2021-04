La SNCB déconseille de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi en raison de la forte affluence

Le gouverneur Carl Decaluwé a aussi appelé ce mardi à ne pas se diriger vers la Côte en raison de l'affluence dans les trains s'y rendant et dans les gares.

La fermeture des routes d'accès n'est cependant pas une option pour le moment, selon le gouverneur de Flandre occidentale. "Nous constatons que la plupart des gens viennent en train."

Les mesures supplémentaires instaurées par la SNCB pour limiter la congestion sur le réseau en direction de la Côte n'entreront en vigueur que le 3 avril.

Le baromètre d'affluence à la Côte - un outil développé par Westtoer et la province de Flandre occidentale - indiquait à 15h que la quasi-totalité des lieux étaient "calmes", ce qui correspond à la première des quatre catégories de fréquentation présentées par l'outil.

Seules les Kleinstrand et Groeistrand d'Ostende étaient affichées comme étant "denses" (troisième catégorie). Mais la situation semble gérable, d'après le bourgmestre Bart Tommelein: "Il y a beaucoup de gens répartis sur la plage, ce qui la rend plus calme. Le trafic automobile vers Ostende n'est pas un problème non plus. À midi, nous constations un taux d'occupation de seulement 55% sur nos parkings".

À Blankenberge, les gardiens de la paix et la police surveillent la circulation. "Pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité en ville", selon la bourgmestre Daphné Dumery.

Les deux communes seront assistées par des agents supplémentaires de la police fédérale, ce mardi soir, afin de procéder à une évacuation correcte des lieux. Les trois trains de réserve serviront aussi pour le retour des voyageurs.