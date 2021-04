L'examen du dossier autour de l'asbl Let's go Urban de Sihame El Kaouakibi reporté au 20 avril

Le tribunal de l’entreprise de Tongres a reporté l’examen du dossier concernant la parlementaire flamande Sihame El Kaouakibi (Open VLD) et l’asbl Let's go Urban au 20 avril. La raison est l'hospitalisation après une infection au coronavirus de l'un des avocats d'El Kaouakibi. Lors de cette session, on devrait savoir si l'administratrice provisoire de l'asbl Annemie Moens peut poursuivre son travail. Son mandat expire au début du mois de mai. Deux heures ont déjà été prévues pour l'audience du 20 avril.