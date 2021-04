Quelque 3.700 emplois seront créés dans le secteur des soins en Flandre

En novembre dernier, le gouvernement flamand avait déjà trouvé un pré-accord avec les partenaires sociaux du social et du non-marchand. Il avait alors annoncé un engagement annuel de 577 millions d'euros supplémentaires, dont 412 millions pour augmenter le pouvoir d'achat du personnel de ces secteurs et 165 millions pour alléger la charge de travail. L'accord de mardi concrétise en partie cette précédente annonce.

Des budgets sont dégagés pour engager 3.716 équivalents temps plein (ETP), sur les 14.000 que le gouvernement aimerait créer au cours de la législature actuelle. La plupart, soit 2.862 emplois, seront créés dans le privé. Il y aura une augmentation moyenne de salaire de 6% dans les maisons de repos, rappelle le gouvernement.

Le paquet de mardi "concerne surtout du personnel en plus, ce qui doit amener davantage de qualité, une baisse de la charge de travail et des investissements dans la digitalisation et la formation, notamment", a indiqué le ministre-président flamand Jan Jambon (photo) lors d'une conférence de presse digitale en matinée. Le tout pour un effort annuel de plus de 160 millions d'euros.

"Si la crise corona a prouvé quelque chose, c'est que nous avons besoin de bras supplémentaires dans le secteur des soins", a noté le ministre-président flamand. Il faut "non seulement des capacités supplémentaires (par exemple des lits en hôpital), mais aussi améliorer la qualité des soins", estime Jambon.