Un employé du parquet d’Anvers placé sous mandat d’arrêt dans l’enquête sur le dossier Sky

L'analyse de ces messages a conduit à plusieurs autres enquêtes judiciaires, dont celle menant à l'employé du parquet d'Anvers. Dans le cadre de cette enquête, six perquisitions ont été effectuées samedi dernier, quatre dans des habitations privées et deux au palais de justice d'Anvers. La police a interpellé deux personnes, l'employé du parquet et un autre suspect. Ces deux personnes ont été placées en détention par le juge d'instruction pour appartenance à une organisation criminelle, fraude informatique, corruption et violation du secret professionnel.