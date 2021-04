"Baisse significative des hospitalisations et décès chez les personnes âgées"

Frank Vandenbroucke s'est rendu ce mercredi après-midi à l'UZ de Gand, l'un des plus grands hôpitaux de Flandre, où il s'est entretenu avec la direction et le personnel médical. Le ministre a pu visiter un service de cohorte et accéder à une unité de soins intensifs. Il y a été informé de la pression actuelle que la troisième vague exerce sur l'hôpital. Le nombre de lits de soins intensifs réservés aux patients atteints du Covid-19 est en effet presque atteint.

Les admissions ont augmenté plus tôt au cours de la troisième vague par rapport aux deux vagues précédentes. Le profil des patients a également changé. L'âge moyen des malades est désormais de 56 ans, tandis que lors de la deuxième vague, il était de 62 ans. De plus, à présent, 46% des patients ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 et 54% d'entre eux souffrent de deux autres affections, telles que le diabète ou l'hypertension.

"Une visite à l’un des plus grands hôpitaux en Flandre m’aide à bien comprendre ce que vivent les soignants et surtout ce dont ils ont besoin pour éviter une nouvelle crise. Le fait que les patients qui arrivent aux soins intensifs sont toujours plus jeunes prouve que le virus n’épargne personne".

A l’heure actuelle, 36 patients Covid bénéficient de soins intensifs à l’UZ Gent. C’est autant que lors du pic de la première vague de contaminations, au printemps 2020, indique le docteur Dominique Benoit.