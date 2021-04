L'hôtel Hannon, héritage de l'Art nouveau bruxellois, devient un musée

Commandité par l'ingénieur Edouard Hannon et construit en 1902 par l'architecte Jules Brunfaut, l'hôtel Hannon - pépite du patrimoine Art nouveau en Belgique - situé au croisement de l'avenue Brugmann et de l'avenue de la Jonction, dévoile un subtil mélange d'Art nouveau aux influences belges et françaises.

Propriété de la commune de Saint-Gilles, le futur musée Hannon offrira sur deux niveaux un regard contemporain sur l'Art nouveau. Le mobilier et les œuvres d'art initialement conçus pour cette grande villa urbaine retrouveront, après plus de 40 ans, leur emplacement d'origine au rez-de-chaussée du bâtiment.