Les trois Régions s’unissent contre la fraude aux filtres à particules

Dans une première phase, tous les véhicules et fourgons équipés d'un moteur diesel de la norme Euro 5b et plus récents seront contrôlés. À terme, les trois ministres souhaitent étudier comment cette mesure sera étendue aux camions, aux bus et aux véhicules à essence.

"Lorsqu'un véhicule émet plus d'un million de particules par centimètre cube, il reçoit un carton rouge. C'est que le filtre à particules est défectueux ou enlevé et doit donc être remplacé dans les quatorze jours. Après cela, la voiture doit être inspectée à nouveau. Si un véhicule émet moins de 250.000 particules par centimètre cube, il recevra une carte verte. Les voitures dans la zone grise entre 250.000 et 1 million de particules recevront un avertissement. Les valeurs seront réévaluées endéans les 2 ans, afin d'affiner les mesures à prendre pour ce seuil."

"En utilisant une approche commune de la lutte contre les fraudes aux filtres à particules, nous empêchons le shopping des propriétaires de véhicules entre les inspections automobiles", affirme Elke Van den Brandt. Les centres d'inspection des véhicules pourront acheter rapidement de nouveaux équipements pour vérifier spécifiquement la fraude au filtre à particules.