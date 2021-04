A la Foire du Livre le "Flirt Flamand" sera numérique cette année

Proposé lors de la foire depuis 2019, "Flirt Flamand" a pour ambition de faire découvrir la littérature par-delà les frontières linguistiques et de jeter des ponts entre le secteur du livre francophone et néerlandophone et les lecteurs. Cette année, il s'adaptera à l'édition numérique de l'événement en diffusant quotidiennement une rencontre transfrontalière entre auteurs francophones et néerlandophones dans des lieux inédits à Bruxelles.

Ce sera notamment le cas de Caroline Lamarche et David Van Reybrouck (photo) à l'ancienne gare de triage de Schaerbeek-Josaphat, Seckou et Lisette Lombé à la bibliothèque de Muntpunt ou encore Peter Terrin et Adeline Dieudonné dans la galerie des glaces du Markten. Ces vidéos seront accessibles sur les sites www.flirtflamand.be, www.flb.be ainsi que sur YouTube.

Un "Matchmaker" déjà proposé en ligne - sorte de Tinder pour lecteurs - permet également de chercher son âme-sœur de l'autre côté de la frontière linguistique en fonction des goûts littéraires.