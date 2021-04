La ministre flamande de la Mobilité Peeters s’attaque à la fraude aux permis de conduire

Actuellement, les documents nécessaires pour l’épreuve théorique et le permis de conduire provisoire sont encore sur papier. Il est donc plus facile de les falsifier. "On peut même copier ces documents de l’internet, les modifier, mais il faut alors falsifier les cachets. Ce n’est évidemment pas permis. Cela équivaut à un faux en écriture et à un délit", souligne Lydia Peeters.

Une plateforme numérique destinée aux instructeurs d’auto-école et aux centres d’examen devrait permettre de contrecarrer ce type de fraude. "Si tout est réalisé de façon numérique, et que l’on doit indiquer en ligne quand on va suivre un cours de conduite et quand on va passer l’examen, alors les pratiques frauduleuses sont plus difficiles", explique la ministre à la Mobilité. La plateforme devrait être prête l’an prochain.

Lydia Peeters indique aussi qu’il a été envisagé par le passé d’obliger chaque candidat à suivre un cours de théorie et à prendre des cours de conduite dans une auto-école reconnue. "Mais cela doit rester abordable pour tout le monde du point de vue financier. Un permis de conduire peut être indispensable pour l’accès au marché de l’emploi".