Plus de 750 patients Covid-19 sont aux soins intensifs

Entre le 25 et le 31 mars, on a enregistré une moyenne de 254 hospitalisations pour coronavirus par jour, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.929 personnes sont encore hospitalisées à cause du coronavirus, dont 755 patients traités en soins intensifs et 435 qui reçoivent une assistance respiratoire.

Ce mercredi, 303 personnes étaient admises à l’hôpital avec des symptômes du Covid-19, tandis que 277 patients pouvaient quitter l’hôpital après traitement.

Entre le 22 et le 28 mars, 27 personnes en moyenne sont décédées du virus chaque jour. Cela représente une augmentation de 3,3%. Au total, on déplore 23.016 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie en Belgique.

Au cours de la même période, une moyenne de 4.827 infections au coronavirus ont été signalées chaque jour, ce qui représente une augmentation de 15% sur une base hebdomadaire. Depuis le début de la pandémie, 882.453 personnes ont été contaminées en Belgique.

Des hausses assez prononcées ont été observées dans les trois provinces de l'est de la Belgique (Limbourg +25%, Liège +38% et Luxembourg +31%), mais le nombre de tests effectués y a aussi progressé fortement, alors que le taux de positivité a gagné quelques points de pourcentage dans ces provinces.



Toujours entre le 22 et le 28 mars, une moyenne de 68.300 tests ont été effectués chaque jour, avec un taux de positivité de 7,7%, stable par rapport à la veille. Le taux de reproduction est actuellement de 1,10, ce qui signifie que la pandémie gagne encore en puissance. La veille, il était de 1,09.

Mardi 30 mars (chiffres les plus récents disponibles) quelque 1.285.561 personnes avaient reçu un premier vaccin anti-Covid, ce qui représente 14% de la population adulte. Et 519.175 d’entre elles avaient aussi reçu la seconde dose de vaccin.