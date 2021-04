Des tables de pique-nique sur la digue de Middelkerke, pour répartir l'affluence

Middelkerke possède 8 kilomètres de digue et une population légèrement plus âgée. Qui doit pouvoir se reposer lors d’une promenade le long de la plage, estime le bourgmestre.

Sur la digue, les personnes interrogées par VRT NWS sont positives : "Il fait froid actuellement, mais lorsqu’il fera meilleur et qu’il y aura davantage de monde, ces tables auront leur utilité", estime une dame. eJe trouve que c’est une bonne idée. Les gens se promèneront ainsi moins, cela me semble plus sûr du point de vue de la propagation du viruse.

Une autre passante se demande si les tables seront désinfectées. C’est effectivement ce qui est prévu. La commune va placer des stewards pour nettoyer les tables sur la digue.