Un jardin mémorial remplacera la maison de l’horreur de Dutroux à Marcinelle

Un jardin mémorial baptisé "Entre terre et ciel" sera prochainement aménagé à Marcinelle, en lieu et place de la maison du pédophile Marc Dutroux où Julie Lejeune et Mélissa Russo ont perdu la vie il y a 25 ans. C’est ont annoncé ce vendredi matin le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, et les parents des victimes en conférence de presse. Les adolescentes flamandes An Marchal et Eefje Lambrecks ont été enfermées quelques temps dans cette même maison, avant d’être transférées dans une autre maison à Jumet. Quant à Sabine Dardenne et Laetitia Delhez, elles ont pu être libérées de la cache construite par Dutroux dans la cave de cette maison à Marcinelle.