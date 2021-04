Quelques centaines de jeunes rassemblés pour la deuxième soirée consécutive au bois de la Cambre

Un peu avant 19h30, un premier message appelant à quitter les lieux a été diffusé. "On venait faire la fête juste parce qu'on a envie de retrouver notre liberté", a expliqué une jeune fille sur place. "On ne fait rien de mal. On veut faire attention à notre entourage, mais on ne veut pas rester dans cette situation des années non plus. Les fêtes ont dégénéré à cause des jeunes comme des policiers, qui en viennent vite à des comportements violents."

Les arroseuses ont ensuite été utilisées. Toutes les forces étaient pleinement déployées vers 20h00 pour disperser les participants. Du gaz lacrymogène a été également été signalé à proximité des personnes dans les bois. De nombreuses interpellations ont eu lieu vers 20h00-20h30.

La pelouse était vide vers 20h30. Il restait encore quelques petits groupes présents, notamment dans les bois en bordure de pelouse, à proximité de la route.

Par ailleurs, des membres du collectif "L'Abîme" ont distribué jeudi soir aux personnes évacuées du bois de la Cambre durant l'événement "La Boum" des QR codes pour suivre les déplacements de leur fête de ce vendredi, selon un porte-parole du groupe. Ce dernier avance qu'au fort de l'événement jusqu'à 200 personnes se sont rendues au parc de Forest, comme indiqué via le QR Code, puis se sont déplacées en plus petit nombre au parc Duden. Une porte-parole de la police de Bruxelles-Midi a indiqué en début de soirée qu'une quarantaine de personnes en petits groupes ont été dénombrées et que des policiers ont surveillé cette mobilisation disparate mais que celle-ci a été tolérée.