105e édition du Tour des Flandres avec 3 grands favoris : Van der Poel, van Aert et Alaphilippe

Philippe Gilbert, vainqueur en 2019, ayant renoncé, Lotto Soudal misera sur Tim Wellens et John Degenkolb. Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, le duo d'AG2R-Citroën, rêve toujours d'un premier succès au Ronde, tandis que Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) aborde la course après avoir enlevé son premier Monument à Milan-Sanremo. Les anciens vainqueurs que sont Alexander Kristoff (UAE Team Emirates/2015), Peter Sagan (BORA-hansgrohe/2016), Niki Terpstra (Total Direct Energie/2018) et Alberto Bettiol (Education-Nippo/2019) seront aussi à suivre, tout comme Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), vainqueur mercredi à Waregem.

Sept secteurs pavés, les premiers après 80 km de course, et 19 côtes attendent les coureurs en ce dimanche de Pâques.

La première côte, le Kattenberg, est située après 102 km de course, tandis que l'enchaînement Vieux Quaremont - Paterberg, à 17 et 13 km de l'arrivée, viendra animer le final d'un Ronde disputé sans public (photo) pour la deuxième année de suite.

Une absence de spectateurs qui aura un impact la course selon Mathieu van der Poel. "On ressent davantage la douleur. Il n'y a plus de distraction découlant des acclamations des spectateurs", dit le tenant du titre.