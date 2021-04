Le corps d’un homme repêché dans le canal à Schoten

Le corps d'un homme a été repêché samedi dans le canal à Schoten, en Campine anversoise. Un passant a remarqué le corps vers 16 heures et a informé la police. On ne sait pas encore comment l'homme s'est retrouvé dans l'eau, mais rien n'indique pour l'instant qu'il s'agisse d'un acte criminel. Le parquet d'Anvers a demandé une autopsie pour déterminer la cause du décès.