Le Danois Kasper Asgreen remporte le Tour des Flandres

Le déroulement kilomètre par kilomètre du 105e Tour des Flandres (WorldTour), disputé dimanche sur 254,3 km entre Anvers et Audenarde et remporté par le Danois Kasper Asgreen :

Km 0: Le peloton de 174 coureurs prend le départ du 105e Ronde à Anvers, à huis clos pour la 2e année de suite. Le temps est nuageux mais sec. La Métropole, qui accueille le départ du Tour des Flandres depuis 2017, organisera le départ en alternance avec Bruges au cours des six prochaines années.

Km 5: Jelle Wallays (Cofidis), Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen Baloise), Stefan Bisseger (EF), Mathias Norsgaard (Movistar) et Mathijs Paasschens (Bingoal WB) sortent du peloton.

Km 15: Nico Denz (DSM) et Hugo Houle (Astana) partent en contre.

Km 30: Denz et Houle rejoignent les échappés : on a 7 hommes en tête.

Km 47,5: la 1e heure de course est bouclée. Les échappés ont 10:15 d'avance. Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) et Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) sont exclus après avoir eu une altercation en début de course.

Km 81: L'échappée a 13 minutes d'avance, ce sera son avance maximale.

Km 119: Les échappées ont 11:15 d'avance au pied de la 1e des trois ascensions du Vieux Quaremont.

Km 151: Michael Schär (AG2R Citroën) est mis hors course pour jet de bidon dans une zone interdite, en vertu du nouveau règlement de l'UCI entré en vigueur le 1er avril.

Km 165: Edward Theuns, Kevin Geniets, Bryan Coquard, Nathan Van Hooydonck, Davide Ballerini, Joris Nieuwenhuis, Luke Rowe, Edvald Boasson Hagen et Boy Van Poppel partent en contre, rejoints par Stan Dewulf (Cofidis). Les échappés ont 4:30 d'avance.

Km 168: Le peloton revient sur les contre-attaquants.

Km 184: Soren Kragh Andersen (DSM) sort du peloton dans le Kanarieberg. Le Danois est repris après 2 km, alors que les sept échappés ont 2:25 d'avance.

Km 188: Chute collective à l'avant du peloton. Principales victimes: Silvan Dillier et Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), coéquipier de Mathieu van der Poel, abandonnent. De nombreux Elegant-QuickStep sont impliqués: Julian Alaphilippe, Tim Declercq, Davide Ballerini et Kasper Asgreen. Ils peuvent repartir, tout comme Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).

Km 199: Au pied de la 2e des 3 ascensions du Vieux Quaremont, les fuyards ont 1:40 d'avance sur le peloton. Bisseger se porte devant alors que Van den Bossche et Houle sont distancés.

Km 200: Mathieu van der Poel et Kasper Asgreen prennent quelques mètres d'avance à la sortie du Vieux Quaremont. S'ils sont repris, cette accélération provoque une cassure dans le peloton et on se retrouve avec un groupe d'une vingtaine de coureurs.

Km 202: Bisseger entame seul l'ascension du Paterberg, avec 1:14 d'avance.

Km 210: Sous l'impulsion d'Alaphilippe, le peloton explose dans le Koppenberg. Le champion du monde rejoint Bisseger. Le duo fait la course en tête avant d'être rejoint par Tim Wellens (Lotto Soudal), Wout van Aert (Jumbo-Visa), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Tom Pidcock (Ineos), Marco Haller (Bahrain Victorious) , Anthony Turgis (Total Direct Energie) et Christophe Laporte (Cofidis).

Km 215: Accélération de Marco Haller (Bahrain Victorious)

Km 217: Haller est repris par mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Elegant-QuickStep), Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Julian Alaphilippe (Elegant-QuickStep). Dylan Teuns (Bahrain Victorious) ne tarde pas à les rejoindre. Un groupe avec les principaux outsiders (Tom Pidcock, Greg Van Avermaet, Florian Sénéchal, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Florian Sénechal, Matteo Trentin) est à une quinzaine de secondes.

Km 228: Anthony Turgis (Total Direct Energie) rentre seul sur les hommes de tête peu après l'ascension du Kruisberg.

Km 227: Accélération de Kasper Asgreen, suivi par Wout van Aert et Mathieu van der Peol. Le trio prend une dizaine de secondes d'avance sur Alaphilippe, Haller, Teuns et Turgis. Le 3e groupe est à 35 secondes.

Km 234: Le groupe Alaphilippe est repris par le groupe Van Avermaet dans le Vieux Quaremont.

Km 237: Mathieu van der Poel attaque juste avant le sommet du Vieux Quaremont, à 17 km de l'arrivée. Asgreen s'accroche mais van Aert est distancé à une dizaine de secondes.

Km 240: Van der Poel et Asgreen entament la montée du Paterberg, dernière côte du jour, avec 9 secondes d'avance sur Van Aert et 31 sur le grope de poursuivants. Au sommet, van Aert est à 22 secondes du duo de tête.

Km 245: Wout van Aert est repris par le groupe de poursuivants.

Km 253: Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) part en contre, suivi par Jaspr Stuyven (Trek-Segafredo). Le duo de tête a 39 secondes d'avance.

Km 254: Mathieu van der Poel lance son sprint à 250 m de la ligne mais cale sur la fin. C'est Kasper Asgreen qui s'impose, devenant le second Danois vainqueur du Tour des Flandres après Rolf Sorensen en 1997. Greg Van Avermaet devance Jasper Stuyven dans le sprint pour la 3e place.