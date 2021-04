Train rempli de fêtards en gare de Louvain-la-Neuve: un procès-verbal dressé par la police

Sur la vidéo on peut voir des jeunes chanter et danser dans un train à l’arrêt dans une gare. On les entend chanter 'Waar is da feestje? Hier is da feestje!' De nombreux jeunes ne portaient pas de masque et les règles sanitaires n'étaient clairement pas respectées, les jeunes étant collés les uns aux autres dans les wagons. Certains sautent aussi sur les sièges et d’autres appellent à causer des destructions dans le train.

Les esprits ne se sont pas calmés après le départ du train. Et la SNCB a fait appel à la police des chemins de fer. Les policiers sont intervenus pour la première fois dans la station d'Ottignies. Lorsque l'ordre a été rétabli, le train est reparti avec beaucoup de retard. Mais à Bruxelles, une nouvelle intervention policière a été nécessaire. Les jeunes se sont enfuis et aucune arrestation n'a été effectuée.

L'affaire a toutefois été transférée au parquet de Nivelles, où un dossier a été ouvert. En attendant, les images de la vidéo sont examinées afin d'identifier les fauteurs de troubles.