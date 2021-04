Covid-19: plus de 900.000 infections déjà enregistrées depuis mars 2020

Entre le 29 mars et le 4 avril, 263 personnes en moyenne ont été admises chaque jour à l'hôpital en raison de leur contamination au coronavirus, un indicateur en hausse de 9% par rapport à la période de sept jours précédente. Si la moyenne ne cesse d'augmenter, la croissance semble de moins en moins marquée, alors qu'elle était de 13% dans le rapport de dimanche et 19% dans celui de samedi.

Autre bonne nouvelle: le nombre de nouveaux cas diminue légèrement, de 6%. Entre le 26 mars et le 1er avril, 4.436 contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour. Depuis le début de l'épidémie, quelque 900.996 infections ont été comptabilisées.

Le nombre de décès continue, lui, d'augmenter, avec 29 morts quotidiens en moyenne entre le 26 mars et le 1er avril (+4,1%). Le Covid-19 a déjà coûté la vie de 23.169 personnes dans notre pays depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de tests réalisés quotidiennement diminue légèrement (-3%), avec une moyenne de 64.100 tests. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, s'élève à 7,8%, un pourcentage stable.

L'incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 557,7 sur 14 jours (+39%). A nouveau, la hausse semble moins marquée que les jours précédents. Le taux de reproduction du virus est estimé à 1,04. Lorsqu'il est supérieur à 1, on estime que l'épidémie se renforce.

Samedi 3 avril, 1.496.083 personnes avaient reçu une première dose de vaccin anti-Covid, ce qui représente 16,3% de la population adulte, et 569.101 personnes avaient reçu aussi la seconde injection (6,2% des 18 ans et plus).