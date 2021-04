Dans les bus de la Stib, les annonces seront bilingues à Bruxelles et uniquement en néerlandais en Flandre

La société flamande de transports en commun De Lijn et la Société nationale des chemins de fer SNCB possèdent déjà ce type de système dynamique depuis un certain temps. Dès que les bus ou les trains passent en Région flamande, les annonces bilingues sont remplacées par des annonces uniquement en néerlandais. La société bruxelloise de transports Stib veut elle aussi passer à ce type de système, si l’on en croit la réponse de la ministre flamande Lydia Peeters à la députée Inez De Conick.

"Le but n’est pas d’avoir des bus bilingues qui roulent en Flandre", déclare la députée nationaliste flamande De Coninck. "Ce que la société De Lijn est capable de faire doit aussi être faisable pour la Stib. La société bruxelloise de transports en commun a divers arrêts de bus situés en Flandre et à l’heure actuelle les annonces dans ses bus restent en français et néerlandais même quand les bus passent en territoire flamand. Les sociétés De Lijn et SNCB possèdent, elles, des systèmes dynamiques d’annonce qui adaptent la langue à la Région où circulent leurs bus et trains".

"En 2011, le Comité permanent de contrôle linguistique (VCT) avait déjà rendu un avis à propos des annonces aux arrêts de bus de la Stib en Flandre. Il est bon que l’on décide maintenant aussi de passer à des annonces uniquement en néerlandais à l’intérieur des bus de la Stib quand ils passent en Flandre", concluait Inez De Coninck.