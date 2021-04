La police anversoise met fin à deux fêtes clandestines

La police anversoise a mis fin samedi soir à une fête clandestine dans un immeuble de la Noorderlaan, non loin du commissariat de police. Il s’agissait d’un événement bien préparé. L’autre fête interrompue par les forces de l’ordre anversoises ce week-end a permis l’arrestation de trois personnes et la découverte d’une quantité importante de stupéfiants et d’argent.