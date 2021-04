La police de Tournai cherche le propriétaire d’un dromadaire et deux chameaux en liberté

On pourrait penser à un poisson d’avril tardif, mais les faits se sont bien déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Marquain, près de Tournai dans le Hainaut. Un habitant a remarqué deux chameaux et un dromadaire qui se promenaient seuls le long de la Chaussée de Lille et a alerté la police. Avec la collaboration d’un agriculteur, les trois animaux ont pu être placés dans une prairie.