Baisse des nouveaux cas de Covid-19, mais pression accrue aux soins intensifs

Le nombre de tests réalisés a cependant légèrement diminué (-7%). Il s’agissait d’une moyenne de 62.300 tests par jour, entre le 27 mars et le 2 avril. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, s'établit à 7,9% (+ 0,2 point de pourcentage).

L'incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 553,9 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus est estimé à 1,04. Lorsqu'il est supérieur à 1, on considère que l'épidémie se renforce.

Dimanche 4 avril, 1.502.919 personnes avaient reçu une première dose de vaccin (16,3% de la population adulte) et 570.632 avaient aussi reçu la seconde injection (6,2% des 18 ans et plus).