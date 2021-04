Bruges déboursera 1,5 million d'euros pour trois départs du Tour des Flandres

La ville de Bruges (Flandre occidentale) versera un total de 1,5 million d'euros pour organiser le départ du Tour des Flandres, alternativement avec Anvers pour les six années à venir. L'annonce est intervenue ce mardi lors d'une conférence de presse organisée par la municipalité de Bruges et Flanders Classics, organisateur de la course cycliste classique. Bruges organisera le départ à trois reprises dans les années à venir, Anvers le fera les trois autres années.