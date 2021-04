La liste de réserve pour un vaccin prise d’assaut dès les premières heures

La plateforme QVAX.be, lancée ce mardi et qui permet aux citoyens qui le désirent de se placer sur une liste de réservistes pour un vaccin contre le coronavirus, a été prise d'assaut. Toute la matinée, les candidats ont dû attendre plus d'une heure en moyenne pour pouvoir s'inscrire. Vers 13h, quelque 70.000 personnes étaient enregistrées et entre 10.000 et 12.000 supplémentaires se sont inscrites chaque heure, indiquait le responsable IT de la plateforme. Une fois inscrites, ces personnes pourront éventuellement être appelées en dernière minute pour se faire vacciner s’il reste des vaccins non utilisés dans un centre de vaccination. Comment fonctionne la liste nationale, et est-on assuré de recevoir un vaccin plus tôt si on est repris sur cette liste ?