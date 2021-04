Le cap des mille lits bientôt atteint aux soins intensifs

Pour le troisième jour consécutif, les contaminations diminuent et cette diminution va probablement se poursuivre les prochains jours, a estimé Steven Van Gucht. La tendance à la baisse est constatée dans toutes les Régions (-18% à Bruxelles, -12% en Flandre, -5% en Wallonie). Dans l'est du pays, on enregistre en revanche toujours des chiffres en hausse (+8% dans les provinces de Liège et de Luxembourg et +2% dans le Limbourg).



Le recul des contaminations est principalement constaté chez les enfants (-33%) et adolescents (-24%), une diminution à imputer à la baisse du nombre de tests pour ces tranches d'âge en raison de la fermeture des écoles. A l'inverse, c'est chez les personnes de 40 ans que l'on constate le plus de contaminations.



Les hospitalisations continuent, elles, à augmenter mais à un rythme moins soutenu. "Ces 3 derniers jours, le nombre moyen d'hospitalisations semble se stabiliser. Espérons que ce soit là un signe avant-coureur d'une baisse des hospitalisations", indique Steven Van Gucht.



Les soins intensifs traitent 865 malades, un chiffre qui ne cesse en revanche d'augmenter. "Au rythme actuel, nous aurons atteint le seuil des 1.000 patients aux soins intensifs dans une semaine", estime le porte-parole interfédéral.