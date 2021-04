Les programmes de la VRT à l’attention des Flamands expatriés quittent BVN pour le numérique

Le contrat de gestion entre la Flandre et BVN prenait fin en 2020. Le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (photo archives) a décidé, à la suite d’une évaluation et d’une concertation avec son homologue néerlandais, de ne plus prolonger la collaboration avec la NPO. Une phase de transition est en cours, pour les six premiers mois de 2021. BVN restera accessible dans le monde entier via l’internet et pour une part importante aussi via le satellite, mais ne proposera plus que des programmes de la NPO dès l’été.

Quant aux Flamands expatriés, ils retrouveront dès le 1er juillet prochain toute l’offre de la radiotélévision publique flamande sur VRT NU, VRT NWS et les applications radio de la VRT. "En respectant le choix du ministre flamand des Médias, les deux partenaires se séparent de façon constructive. Notre collaboration aura été très agréable", déclare Frans Klein, président du conseil d’administration de BVN.

"En raison de la numérisation et de l’internationalisation, notre utilisation des médias change extrêmement rapidement", explique le ministre Dalle. "C’est pourquoi nous devons considérer d’un œil critique les collaborations du passé. Nous avons donc décidé de ne pas prolonger l’accord avec BVN et d’opter pour d’autres formes de collaboration, qui sont davantage adaptées aux besoins des utilisateurs de médias actuels. Mais nous voulons continuer à collaborer étroitement avec les Pays-Bas, notamment via la VRT. Je me concerte actuellement avec mon collègue néerlandais pour voir comment cela peut se faire concrètement", précisait le ministre flamand.