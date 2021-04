Fuite de données Facebook: l'Autorité de protection des données appelle à la vigilance

L'Autorité de protection des données (APD) appelle le réseau social en ligne Facebook à "fournir des informations complètes au plus vite" à propos du piratage des données de plus de 500 millions de ses utilisateurs - dont 3 millions de comptes belges - survenu en 2019 et révélé samedi par la presse. Elle propose aux citoyens des conseils pratiques pour se protéger contre l'escroquerie en ligne et incite les personnes concernées à porter plainte.