Les 10 Miles d’Anvers version virtuelle : "une app recrée l’atmosphère typique, pour courir dans son quartier"

La ville d’Anvers avait déjà annoncé que l’édition physique des 10 Miles est repoussée au mois d’octobre 2021, en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus. "Mais nous voulions encore absolument organiser quelque chose pour notre communauté de coureurs. C’est pourquoi nous avons élaboré les 10 Miles virtuels", expliquait l’organisateur Thomas Huyberechts dans l’émission "Start Je Dag" de Radio 2 Anvers (VRT).

Au cours du week-end des 24 et 25 avril, les amateurs de course à pied pourront effectuer les 10 miles avec l’aide d’une application, dans leur propre quartier, par exemple. "Vous pourrez courir où vous voulez. Le but n’est donc surtout pas de rassembler tout le monde sur la rive gauche de l’Escaut", précise Huyberechts.

Les organisateurs feront cependant tout pour que les participants se croient en pleine compétition physique, grâce à une expérience grandeur nature. "Nous vous emmenons pour un tour auditif de 16 km, pendant lequel vous pourrez entendre tout ce qui se passe normalement aux 10 Miles à Anvers. Comme les gens qui applaudissent en rythme, les masses de supporters et les dizaines de D".

Ceux qui préfèrent effectuer un parcours plus court pourront aussi le faire avec l’application. Elle comprendra un "short run" de 6 km. Lors de l’événement physique, le 10 octobre prochain, un nouveau parcours de cette longueur sera aménagé au bord de l’Escaut, le long du lac semi-naturel Galgenweel. "Il faut encore attendre de voir comment la situation sanitaire va évoluer, mais nous nous réjouissons déjà d’accueillir tout le monde à nouveau en octobre", concluait Thomas Huyberechts.

Les inscriptions pour les 10 Miles virtuelles sont ouvertes dès à présent, via le site internet de l’événement. Ceux qui s’inscrivent recevront aussi une surprise via la poste.