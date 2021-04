Les files d’attente sur la plateforme Qvax sont presque résorbées

Ce mercredi vers 8h du matin, on ne constatait pratiquement plus de file d'attente sur la plateforme Qvax qui permet à la population de se placer dans une liste de réservistes pour un vaccin contre le coronavirus. L'enregistrement est presque immédiat, alors que mardi la plateforme a été prise d’assaut dès les premières minutes et le temps d’attente a dépassé presque constamment une heure.