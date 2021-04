Douze arrestations liées aux attaques dans le milieu anversois de la drogue

Les faits sur lesquels la police enquête comprennent trois attaques à la grenade à Deurne et Sint-Niklaas en juin 2020, les tirs dont ont fait l'objet une maison et un bar à pâtes à Deurne en août 2020, le lancer d'une bombe incendiaire sur une maison à Deurne en février 2021 et les menaces faites à deux hommes travaillant au port d'Anvers en août et septembre 2020.

Selon le parquet, les enquêtes ont été "boostées" par les informations recueillies dans le dossier du service de messagerie Sky ECC. Au total, 24 perquisitions ont été menées ce jeudi matin à Anvers, dans les districts anversois de Borgerhout et Wilrijk, à Borsbeek, Essen, Lokeren et Wijnegem, ainsi que dans les prisons d'Anvers et de Malines.

Ces perquisitions ont conduit à l'arrestation de onze adultes et d'un mineur. Les adultes seront présentés au juge d'instruction, le mineur sera mené devant le juge de la jeunesse. Cinq cryptophones ont également été trouvés.

Grâce à cette opération, plusieurs auteurs des attaques, mais aussi les commanditaires sont mieux connus de la justice. "Il s’agit souvent de personnes qui ont grandi à Anvers, mais qui ont choisi de vivre à l’étranger pour exercer leurs activités criminelles", précise le parquet anversois.