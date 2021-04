La plateforme MyHealthViewer bloquée par des problèmes techniques

Depuis ce jeudi matin, les citoyens peuvent vérifier en ligne s'ils se trouvent sur la liste des patients considérés comme étant "à risque" et donc prioritaires pour être vaccinés contre le coronavirus, sans doute à partir de la fin du mois d’avril. Il s'agit des citoyens de moins de 65 ans qui ont des facteurs de comorbidité (obésité, diabète, maladies chroniques, maladies cardio-vasculaires ou rénales, cancer, trisomie 21, notamment) selon leur médecin généraliste.

C'est en effet avant tout le médecin qui choisit de placer tel ou tel patient sur la liste. Ce travail est toujours en cours, il se peut donc qu'un citoyen qui n'est pas "listé" comme prioritaire aujourd'hui le soit la semaine prochaine.

La plateforme des mutualités MyHealthViewer avait prévu un afflux de demandes, mais la pression aura été trop forte. "Normalement, nous avons 20 à 50 utilisateurs simultanés. Nous pensions passer à 1.000 environ, mais il y en a eu plus de 2.500", explique Remi De Brandt, du Collègue Intermutualiste National.

Il appelle les citoyens à attendre un peu avant de consulter la plateforme. "Actuellement, c'est encore le tour des 65 ans et plus. Les groupes à risque ne viendront que plus tard. Je comprends que les gens soient curieux, mais ce n'est pas urgent", note De Brandt.