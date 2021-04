Sihame El Kaouakibi quitte Open VLD, mais continue à siéger au Parlement flamand

Dans une lettre adressée à la commission statutaire du parti libéral flamand, les avocats de Sihame El Kaouakibi (photo) ont annoncé sa décision de se retirer de l’Open VLD. La députée n’attend donc pas la décision de la commission statutaire. Et elle annonce son intention de continuer à siéger au Parlement flamand, comme indépendante. El Kaouakibi critique sévèrement le président d’Open VLD, Egbert Lachaert, et les médias. Au cœur de la tempête, depuis des semaines, des irrégularités constatées notamment dans le financement de l’asbl Let's Go Urban que l’Anversoise a créée en faveur de jeunes défavorisés.