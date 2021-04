A la musique et la mode, elle ajoute le film : Angèle reçoit un rôle dans le prochain "Astérix et Obélix"

En trois ans, Angèle s’est donc profilée comme l’artiste belge du moment, notamment en France. Elle a effectué diverses tournées (quand la situation sanitaire le permettait encore), remporté divers prix. Fin 2019, elle était nommée artiste féminine francophone de l’année aux NRJ Music Awards à Cannes.

Son premier album "Brol" s’est vendu en France à plus d’un demi-million d’exemplaires. Avec son frère Roméo Elvis, elle a réalisé "Tout oublier", un titre qui lui a valu un succès considérable. La chanson "Fever", réalisée en duo avec l’artiste britannique Dua Lipa, lui a aussi valu une première place au hitparade.

Mais Angèle inspire aussi la mode. Elle devint ainsi l’an dernier l’un des nouveaux visages de la prestigieuse maison française Chanel. Le monde du cinéma et de la télévision l’ont également remarquée puisqu’elle a doublé des voix dans la version française du film d’animation "Toy Story 4", joué un rôle dans la série télévisée française "La Flamme", et été retenue pour "Annette", un film international avec des acteurs tels que Marion Cotillard et Adam Driver.