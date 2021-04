UAntwerpen : "Le coronavirus a occupé 60% du temps d'antenne des JT flamands"

Une étude menée par l’Université d’Anvers (UA) révèle que 60% du temps d'antenne des journaux télévisés flamands l'an dernier a été consacré à la crise du coronavirus, les médias donnant avant tout la parole à des experts médicaux et des membres des gouvernements. Les chercheurs ont disséqué tous les journaux télévisés de la chaîne publique Eén (VRT) et du canal privé VTM entre janvier et octobre 2020. "Par moments, l’information en Flandre a ressemblé à celle en Russie ou en Chine", analyse le politologue Stefaan Walgrave. "Il y avait une approche dominante et le gouvernement a dominé l’information, comme jamais auparavant".