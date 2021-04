Un soldat néo-zélandais tombé dans le Westhoek identifié 103 ans plus tard : "C’est vraiment unique"

Declerck est depuis plus de 15 ans la personne de contact pour les Néo-Zélandais qui sont à la recherche d’un membre de leur familles tombé au combat dans le Westhoek. Avec son association "New Zealand Pilgrimage Trust", il tente de retrouver et d’identifier des soldats inconnus.

"Il reste encore plus de 100.000 soldats inconnus. Ils reposent dans une tombe qui porte l’inscription "A soldier of the Great War - Known unto God" (‘Un soldat de la Grande Guerre - Connu de Dieu’), ou ils sont ensevelis quelque part dans les champs du Westhoek", explique Freddy Declerck.