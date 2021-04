Incendie d’appartements à Opwijk: le parquet exclut un acte criminel

Le bâtiment récent, en forme de U, compte 36 appartements, se trouvant dans le centre d’Opwijk. Le feu se serait déclaré dans un appartement du second étage vendredi après-midi et s’est propagé à toute allure via le toit.

Trois murs pignons, qui restaient encore debout après que les pompiers aient pu contrôler l’incendie, ont été démolis avec une grue de la protection civile. "Pour éviter que les murs ne s’écroulent sur des passants", indiquait la bourgmestre Inez De Coninck. "Le toit est de toute façon perdu". D’après des témoins, l’étage sous le toit a été englouti par les flammes en une demi-heure.

Les pompiers sont restés toute la nuit dans les parages, afin d’intervenir si les flammes réapparaissaient. Les habitants ont tous pu être évacués et aucun d’eux n’a été blessé. La plupart d’entre eux ont pu passer la nuit dans leur famille ou chez des amis. Deux familles ont été accueillies dans la commune.

Au centre d’accueil, une dame de 92 ans a cependant été prise d’un malaise. «"Elle a encore été transportée à l’hôpital, mais est décédée ensuite d’une hémorragie cérébrale", précisait la bourgmestre d’Opwijk.