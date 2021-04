Le commissaire corona Pedro Facon suggère une réouverture de l'horeca mi-mai

Le virologue Steven Van Gucht, qui siège comme expert au sein du GEMS, soulignait vendredi soir sur le plateau de l’émission Terzake (VRT) que les écoles doivent rouvrir leurs portes le 19 avril. "Tout le monde est d’accord sur ce point. Cela a toujours été une priorité".

Pour ce qui est des autres assouplissements des mesures sanitaires, Steven Van Gucht indiquait que "le reste suivra, mais les politiques doivent décider du timing". Et de souligner cependant que le timing est crucial. Si les mesures sont assouplies trop tôt, la courbe des hospitalisations risque de remonter.

Quant au virologue Marc Van Ranst - qui siège aussi au sein du Groupe d’experts de stratégie de crise GEMS -, il estime comme Pedro Facon qu’une réouverture des cafés et restaurants ne peut être envisagée pour le 1er mai. "Quand on voit que les chiffres ne baissent pas rapidement, il faut à un certain moment oser dire que le 1er mai sera difficile à atteindre comme objectif, en fait impossible. Si on rouvre les écoles le 19 avril, il faut nous laisser ensuite quelques semaines avant d’introduire un nouvel assouplissement de taille", indique le virologue louvaniste.

Mais Van Ranst (photo) souligne lui aussi qu’il reviendra aux politiques de prendre les décisions finales.