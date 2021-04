Le Fuse rouvre ses portes en tant que musée : "27 ans de belles histoires"

L'évènement plonge les visiteurs dans les 27 années qui ont jalonné l'histoire du club techno, qui a notamment accueilli les DJ's les plus célèbres de la planète. "Pour de nombreux clubbeurs et passionnés de vie nocturne, l’exposition constitue un moment idéal pour découvrir le Fuse sous un angle historique. C’est également l’opportunité pour tous les Bruxellois nostalgiques de redécouvrir ce lieu emblématique et se remémorer les nombreux moments festifs passés au cœur des Marolles", souligne la direction du club.

Le directeur créatif Steven Van Belle rappelle que le bâtiment "a un long passé derrière lui : ce fut un cinéma, mais aussi une discothèque espagnole, et maintenant un temple de la techno. Tous ceux qui ont compté dans l’histoire du Fuse ont été contactés en préparation de l’exposition. On peut écouter leurs récits".

L’un des témoins est Conchita (photo). "Elle est ici depuis 1969. Elle tenait une petite boulangerie en face de la discothèque. Depuis, elle travaille dans le bâtiment comme concierge et même comme Madame pipi. Nous la considérons comme l’unique légende de ce bâtiment. Il n’y a personne qui a vécu autant de choses dans ce bâtiment et qui lui est autant attachée que Conchita. Tout le monde la connait, et nous espérons qu’elle restera encore de nombreuses années", indiquait Steven Van Belle à VRT NWS.