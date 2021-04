Ostende rendra hommage à Ensor, Spilliaert et Permeke, ses artistes emblématiques

Amateurs d’art, à vos agendas. Ostende se prépare en effet à rendre hommage, au cours des dix prochaines années, à ses trois artistes emblématiques qui contribuent à la renommée internationale de la cité balnéaire et qu'elle considère comme ses "maîtres de la mer". Il s’agit de James Ensor (1860-1949) et Constant Permeke (1886-1952), dont on commémorera le 75e anniversaire de la disparition, respectivement en 2024 et 2027, ainsi que de Léon Spilliaert (1881-1946) qui y est né il y aura 150 ans en 2031. L’information provient des milieux artistiques de la ville, indique l'agence Belga.