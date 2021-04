Les jeunes Anversois veulent être consultés sur l’avenir de Let’s Go Urban

Dans leur lettre, les 124 jeunes se distancient de l’enquête lancée à l’encontre de la fondatrice de l’académie de danse anversoise, Sihame El Kaouakibi, pour soupçons de fraude avec des subsides accordés à l’association. "Nous voulons avant tout pouvoir nous exprimer au sujet de nos craintes et de l’académie-même".

Les jeunes membres de Let’s Go Urban craignent avant tout la disparition de l’association, qui est devenue pour eux comme une seconde résidence. Elle donne en effet à ces jeunes défavorisés une structure et du bien-être, notamment pendant la crise sanitaire. Ils soulignent que l’association est l’un des rares endroits, depuis le second confinement, où ils peuvent se rendre pour étudier. Et dans les "bulles de bien-être" de cette association, ils peuvent se changer les idées.