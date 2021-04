Une exposition consacrée à Arne Quinze à Mons

L'œuvre monumentale éphémère d'Arne Quinze " The Passenger", érigée tout près de la Grand-Place de Mons en ouverture du projet culturel "Mons 2015, Capitale européenne de la Culture", sera entièrement démontée ce 12 avril et ses composants seront recyclés. La structure de 80 mètres de long sur 16 mètres de haut, composée de quelque 35.000 planches en bois de toutes les couleurs, avait été installée à la rue de Nimy, à deux pas du Palais de Justice et de la Grand-Place de Mons et inaugurée le 6 décembre 2014.

Sa base avait été heurtée la veille de Noël 2014 par un véhicule et l'installation en avait été déstabilisée. La sculpture urbaine avait été démontée en janvier 2015 pour être reconstruite et inaugurée dix mois plus tard, le 16 octobre 2015. "Pour l'artiste, le vide créé par l'œuvre une fois enlevée fait partie intégrante de sa démarche artistique", a indiqué la Fondation Mons 2025. "Le vide est comme un point de départ d'une nouvelle façon de penser à la manière de rendre nos espaces publics plus diversifiés".