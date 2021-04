Les exploitants de bars de plage demandent à De Croo la réouverture des terrasses 

Le secteur demande donc une nouvelle fois la réouverture des terrasses dans l'horeca. Les exploitants craignent en effet les situations problématiques à l'approche du long week-end de l'Ascension qui draine traditionnellement les foules en cas de beau temps.

"Nous voyons déjà des groupes jusqu'à dix personnes se rassembler sur les plages alors que nous pouvons fournir une occupation bien définie et structurée par groupe de quatre personnes maximum. Nous sommes maintenant des spécialistes de la gestion des foules."

Parce qu'Horeca Vlaanderen s'était précédemment opposée à la réouverture de quelques terrasses, la lettre ouverte a été adressée à son président, Mathias De Caluwe, en plus du Premier ministre. La lettre a été rédigée avec le soutien des bars de plage de l'ensemble du littoral et des bourgmestres Piet De Groote de Knokke-Heist et Jean-Marie Dedecker de Middelkerke.