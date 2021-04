Toutes les écoles flamandes rouvriront leurs portes après les vacances de Pâques

Le secteur de l’enseignement flamand et le ministre en charge, Ben Weyts (N-VA), se sont mis d’accord ce lundi sur la réouverture de toutes les écoles du nord du pays le lundi 19 avril. Pour les classes du deuxième et troisième degrés du secondaire, le système d’enseignement en ligne à mi-temps reste cependant de mise. Certaines mesures seront par ailleurs assouplies, mais le port du masque demeure obligatoire pour les élèves de 5ème et 6ème primaire.