Dans certaines communes des Ardennes, 1 acheteur sur 3 vient de Flandre

L’activité immobilière a augmenté de + 5,3 % dans les Ardennes, alors qu’au niveau de l’ensemble du pays, l’activité immobilière a chuté de –2,7%. C'est ce que montre le nouveau baromètre de la Fédération du Notariat (Fednot). On note également un grand intérêt pour les terrains à bâtir dans les Ardennes.

En conséquence, le prix moyen d'une maison a augmenté de 10,8 % dans les Ardennes, soit deux fois plus que dans le reste du pays. En moyenne, une maison ardennaise coûte 174 245 euros. C'est environ 30 000 euros de moins que le prix moyen en Wallonie (208 642 euros).

Néanmoins, il existe de grandes différences de prix : alors qu'à Viroinval et à Hastières - communes comptant de nombreux chalets et caravanes résidentielles - le prix moyen n'était que d'environ 110 000 euros, le prix moyen dans des communes comme Durbuy, Erezée, Gouvy, Trois-Ponts, La-Roche-en-Ardenne et Houffalize dépassait les 200 000 euros. Un an plus tôt, ce n'était encore le cas dans aucune des communes ardennaises.