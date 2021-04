Johnson & Johnson "retarde le déploiement" de son vaccin en Europe

La Belgique va attendre la position de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le vaccin Janssen (Johnson & Johnson), attendue mercredi, avant de décider des suites chez nous, a-t-on appris mardi soir de la taskforce vaccination.

Il n'est pas donc pas question pour le moment d'un report des injections avec ce vaccin, qui n'ont pas encore commencé en Belgique, ou d'une "suspension" de son utilisation, après l'annonce du coup d'arrêt aux Etats-Unis.

L'EMA, l'Agence européenne des médicaments, et plus précisément son comité d'évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC), se penche sur cette nouvelle donne. Elle examine les cas rapportés d'incidents thromboemboliques, comme elle l'avait également fait avec le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford.

En Belgique, la vaccination avec le vaccin Janssen n'a pas encore débuté, même si les premières doses ont été livrées cette semaine. Une décision n'a pas encore été prise quant à la suite des évènements dans ce dossier, on attend dans un premier temps l'avis de l'EMA sur la question, assure-t-on mardi soir à la taskforce vaccination.

Ce n'est pas non plus certain, quoi qu'il en soit, que la Belgique suive l'avis de l'EMA ou prenne également position dès demain, mais c'est une évaluation scientifique importante à prendre en compte, entend-on mardi soir.

Dans le cas d'AstraZeneca, il avait été décidé récemment de n'administrer ces doses qu'aux plus de 55 ans en Belgique.